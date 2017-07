06-07-2017 15:31

Projeto “O.P.(us) - Ópera no Património” aprovado

O município de Pinhel viu aprovada a candidatura do projeto “O.P.(us) - Ópera no Património”, no âmbito do Programa Operacional Regional Centro 2020. A atividade resulta de uma parceria com outras autarquias da região Centro (Leiria, Batalha, Viseu e Vila Nova de Foz Côa) e com a Universidade de Coimbra. O projeto terá a duração de três anos, até 2019 e implica a realização de 91 espetáculos operáticos por ano associados ao património, à cultura e aos bens culturais dos territórios envolvidos. De acordo com a autarquia, em Pinhel, o programa para 2017 vai coincidir com a comemoração do feriado municipal, de 24 a 27 de agosto, num formato género “festival” que integrará concertos operático e didáticos, um dos quais agendado para o Dia da Cidade, a 25 de agosto.