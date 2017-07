06-07-2017 11:29

Seia cria centro de interpretação dedicado ao republicano Afonso Costa

O presidente da Câmara Municipal de Seia, Carlos Filipe Camelo, anunciou hoje que a autarquia vai investir cerca de 300 mil euros na criação de um centro de interpretação dedicado ao republicano Afonso Costa. Segundo o autarca, o projeto do Centro Interpretativo República - Afonso Costa vai ser executado no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da cidade de Seia e deverá abrir em 2018. O equipamento dedicado ao estadista português e político republicano, que era natural do concelho de Seia, ficará instalado no edifício da escola primária que tem o seu nome, que vai ser recuperado e adaptado às novas funções. «O que nós queremos é que o centro de interpretação seja, na verdade, também um centro de investigação, que leve por diante questões não só correlacionadas com Afonso Costa, mas também com aquilo que é o pensamento em torno da própria República», disse Carlos Filipe Camelo à agência Lusa. O futuro centro será «uma estrutura cultural especializada que prevê a instalação dos serviços de museu, arquivo, biblioteca, centro de estudos e investigação», pretendendo criar «as melhores condições para dinamizar o estudo, a conservação e a divulgação do património histórico-cultural associado a Afonso Costa e à República», segundo a autarquia de Seia. O Centro Interpretativo República - Afonso Costa integrará um espaço expositivo e interpretativo, um arquivo e um repositório físico e digital, um centro de estudos e de investigação e promoverá serviços educativos e atividades culturais e científicas.