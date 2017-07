06-07-2017 10:56

GRHMA é tema de exposição em Almeida

O Museu Histórico-Militar de Almeida acolhe até 18 de agosto a exposição “O GRHMA e a divulgação da Historia”.

A mostra revela o trabalho e as atividades do Grupo de Reconstituição Histórica do Município de Almeida, cuja finalidade é a recriação histórica de unidades militares extintas, a participação recriações históricas e a promoção e a divulgação do conhecimento do período da Guerra Peninsular (1807-1814). Esta associação dedica-se ainda à preservação e divulgação do património histórico-militar e cultural de Almeida e à

participação em eventos nacionais e internacionais.