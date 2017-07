05-07-2017 17:11

Empresa agroalimentar cria até 15 postos de trabalho em Belmonte

A BELORA II, Lda vai iniciar a laboração em Belmonte a partir do mês de setembro, anunciou a autarquia.

A empresa do setor agroalimentar, nomeadamente da produção de massas sem glúten e leguminosas, ficará sediada na Quinta da Chandeirinha e criará até 15 postos de trabalho.

Os produtos terão a marca “Belvida” e a produção será fortemente direcionada para a exportação, não descurando o mercado interno. Estão abertas candidaturas para os funcionários e os interessados poderão entregar o currículo no GAEP – Gabinete de Apoio ao Empreendedor e Planeamento de Belmonte ou enviar para gaep@cm-belmonte.pt.