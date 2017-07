05-07-2017 16:16

Benfica venceu 8º torneio Linda Saraiva, em Pinhel

Decorreu de 30 de junho a 2 de julho a oitava edição do Torneio de Andebol Linda Saraiva, organizado pelo município de Pinhel.

O prova decorreu no Pavilhão Multiusos e contou com a participação de seis equipas. A vitória coube ao Benfica numa renhida final frente ao Almada Atlético Clube, que só ficou resolvida com a marcação de livres de sete metros e com o resultado de 34-32 a favor dos encarnados.

O terceiro lugar foi conquistado pelo NA Penedono, seguido da equipa de São Bernardo (Aveiro). A Escola de Andebol Falcão – Pinhel ocupou o quinto lugar e em sexto ficou o Académico de Viseu.

Já o troféu de melhor marcador foi para Ricardo Sanina (NA Penedono), com 34 golos, enquanto Vasco Melo (Almada Atlético Clube) foi considerado o melhor guarda-redes do torneio e Joaquim Nazaré (Benfica) o melhor jogador.

Há oito anos consecutivos que esta atividade é organizada em homenagem à jovem andebolista pinhelense Linda Saraiva (1996-2008).