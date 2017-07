05-07-2017 15:55

Museu da Covilhã promove visitas guiadas gratuitas à cidade

“Descobrir a Covilhã” é uma atividade dinamizada pelos técnicos do Museu de Arte Sacra e que já permitiu que mais de 7.000 visitantes conhecessem, gratuitamente, a cidade.

Criado em 2014, este serviço turístico tem como objetivo «a promoção e a valorização do património cultural edificado, das tradições e dos saberes locais» da Covilhã e as visitas-guiadas podem ser elaboradas de acordo com os interesses dos participantes, a quem são sugeridos itinerários pré-definidos. A iniciativa é gratuita e realiza-se com grupos com um mínimo de dez elementos, podendo ser agendada com uma antecedência de 48 horas, adianta a autarquia. O acompanhamento é feito por técnicos dos museus municipais com formação em História, História da Arte, Arquitetura e Arqueologia.