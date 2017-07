05-07-2017 14:04

GNR detém 15 traficantes de droga na Cova da Beira

A GNR, através da Investigação Criminal do Fundão, deteve ontem 13 homens e duas mulheres, todos de nacionalidade portuguesa e com idades compreendidas entre 20 e os 35 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes. No âmbito da investigação, foram efetuadas 17 buscas domiciliárias e seis não domiciliárias e cumpridos treze mandados de detenção na Covilhã, Fundão, Tortosendo e Cortes do Meio. A GNR apreendeu seis viaturas, 2.200 euros em numerário, 20,1 gramas de haxixe, 2,1 gramas de cannabis, 3,32 gramas de cocaína, 12,7 gramas de outros estupefacientes, diversas balanças de precisão, 11 armas brancas, uma arma de ar comprimido, uma arma de fogo (caçadeira 12 mm), seis cartuchos, 30 telemóveis, 11 computadores, quatro Ipads, vários discos externos, pendrives e cartões de memória e diverso material destinado ao corte, acondicionamento, venda e consumo de produto estupefaciente.