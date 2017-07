05-07-2017 12:07

UBI abre candidaturas para Ano Zero e Mestrados

Já abriu a primeira fase de candidatura ao Ano Zero e a segunda aos cursos de 2.º Ciclo/Mestrados, na Universidade da Beira Interior (UBI).

As candidaturas ao Ano Zero prolongam-se até 1 de setembro e destinam-se a titulares do 12.º ano ou equivalente e a estudantes que tenham frequentado o 12.º ano sem aprovação final, desde que a reprovação se tenha verificado até duas disciplinas. Estão abertas vagas em 26 cursos de 1.º Ciclo da UBI, com possibilidade de inscrição em unidades curriculares às quais os alunos poderão pedir equivalência se tiverem aprovação e sido colocados no curso que frequentaram durante o Ano Zero. A candidatura ao Ano Zero é feita exclusivamente online.

O concurso para os cursos de 2.º Ciclo/Mestrado está aberto até 24 de agosto e a candidatura pode ser feita através da plataforma dos Serviços Académicos da UBI. A UBI tem abertas vagas em mais de 40 formações em todas as áreas científicas a que se dedicam as suas cinco faculdades: Artes e Letras, Ciências, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Humanas e Engenharia.

Podem candidatar-se os estudantes com grau de licenciado ou equivalente legal, nacional ou estrangeiro, e os que sejam detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional que ateste capacidade para a obtenção do grau.

Podem ainda concorrer, embora de forma condicional, os finalistas que estejam em condições de terminar o seu curso no decorrer desse ano letivo.