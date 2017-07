05-07-2017 11:01

Arqueólogo Tiago Gil é o candidato da CDU à Câmara de Trancoso

O arqueólogo e dirigente associativo Tiago Gil é o candidato da CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) à presidência da Câmara de Trancoso. O candidato, com 26 anos, natural do concelho de Trancoso, é membro da Juventude Comunista Portuguesa (JCP), presidente da direção da Associação de Proteção da Natureza do Concelho de Trancoso, sócio fundador da RIBACVDANA - Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário e membro dos corpos sociais da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. A CDU adianta ainda em nota que candidata à liderança da Assembleia Municipal de Trancoso a professora de Matemática aposentada Tina Gregório, de 64 anos, membro do PCP. O município de Trancoso é atualmente presidido pelo socialista Amílcar Salvador. No atual executivo, o PS tem a maioria, com quatro elementos, e o PSD possui três.