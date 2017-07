05-07-2017 09:56

PS candidata Esperança Valongo à Câmara de Pinhel

A atual vereadora Esperança Valongo, de 59 anos, é a candidata do PS à presidência da Câmara Municipal de Pinhel. A socialista, que exerceu as funções de vereadora do PS no executivo municipal de Pinhel nos dois últimos mandatos autárquicos, justifica a candidatura à presidência da autarquia para poder «lutar para que Pinhel esteja ainda melhor». A ser eleita presidente do município, propõe-se, entre outros princípios, trabalhar para as pessoas e com as pessoas, trabalhar em rede com todas as instituições públicas e privadas, promover o emprego, atrair investimento e promover a cultura, o associativismo, o desporto e a educação. No atual executivo autárquico de Pinhel, liderado pelo social-democrata Rui Ventura, o PSD tem a maioria, com cinco elementos, e o PS possui dois.