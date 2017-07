04-07-2017 14:57

Santinho Pacheco quer doentes renais de Seia e Gouveia encaminhados para Viseu

O deputado socialista Santinho Pacheco anunciou hoje que questionou o Governo sobre a possibilidade de os doentes renais de Seia e Gouveia serem encaminhados para a especialidade de nefrologia do hospital de Viseu em vez de Castelo Branco. «Para concelhos como Seia e Gouveia ir a Castelo Branco é ter de percorrer 150/179 quilómetros em casa sentido, pagar portagens, sofrer os incómodos de uma viagem longa e cansativa», sublinha o deputado, acrescentando que Viseu «é mesmo ali, a pouco mais de meia hora». «Se a isso, que é muito, acrescentarmos que há uma relação de confiança dos doentes com os Serviços de Nefrologia do Centro Hospitalar Tondela - Viseu, tudo justifica que se regresse à situação anterior», refere Santinho Pacheco. Assim, o deputado pergunta ao ministro Adalberto Campos Fernandes se o Governo vai «rever esta sua decisão» e possibilitar que os doentes renais da vertente norte da Serra da Estrela (Seia e Gouveia) continuem «a ser assistidos no Centro Hospitalar de Tondela - Viseu em vez do Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco».