03-07-2017 17:36

Guarda-redes do Sporting da Covilhã assina pelo Benfica

O guarda-redes dos leões da serra Igor Rodrigues assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2022, no entanto vai continuar durante a próxima época a vestir a camisola do Sporting da Covilhã, como jogador emprestado.

O atleta de 22 anos foi há dois anos campeão distrital da AF Castelo Branco pelo Sp. Covilhã B, na época passada Igor Rodrigues conquistou um lugar na equipa principal com titular, tendo feito 37 jogos divididos por três competições diferentes (II Liga, Taça da Liga e Taça de Portugal).