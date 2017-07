03-07-2017 10:27

Mandatário de Carlos Adaixo deixa candidatura

António Godinho, indicado como mandatário da candidatura "Guarda Primeiro", liderada por Carlos Adaixo, anunciou que abandonou o projeto.

Em comunicado, o advogado justifica ter-se desvinculado do movimento independente que concorre à Câmara da Guarda com o apoio do CDS, MPT e PPM devido «a insanáveis divergências quanto ao perfil político, programa e estratégia eleitorais».