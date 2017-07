02-07-2017 15:39

Rotura em conduta corta água na parte baixa da Guarda e freguesias limítrofes

Um rotura na conduta distribuidora de água na Avenida do Rio Diz, na Guarda, está na origem da interrupção do abastecimento, esta tarde, em vários pontos da cidade e nalgumas localidades limítrofes.

Segundo os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), a água estará cortada entre as 15h30 e as 20h30 na Rua Vila de Manteigas, no Carapito de S. Salvador (zona alta), no Bairro

de S. Domingos (zona alta), Sequeira (zona alta), Rasa, Arrifana, Rapoula e Pera do Moço.