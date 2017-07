01-07-2017 18:31

Convenção distrital autárquica do PS Guarda esta noite

A Federação da Guarda do PS organiza esta noite a sua convenção autárquica, durante a qual serão apresentados os candidatos aos catorze municípios do distrito.

A sessão realiza-se no Hotel Vanguarda, a partir das 19 horas, e contará com a presença da secretária-geral adjunta do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes.