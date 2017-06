30-06-2017 18:43

XI Concentração Motard MCG já começou

Entre hoje e domingo o Moto Clube da Guarda promove a XI Concentração Motard MCG. O evento acontece nas imediações da sede do clube, com capacidade para acolher cerca de 5 mil pessoas. Este ano, numa ótica clara de evolução, a otganização pretende «alargar horizontes e, como tal, é espectável uma afluência em massa, tanto de motards como de público em geral».

A animação vai ficar a cargo dos Mão Morta, IRIS, Vitor Bacalhau, 4L, entre outros.

No trigésimo primeiro aniversário do MCG, a organização aposta também numa feira motard, onde haverá mostras gastronómicas da região, atividades infantis, animação teatral, concurso e exposição de motas transformadas, bailarinas exóticas, demostrações de perícia motociclista, provas de vinho, artesanato, tascas de “comes e bebes”, camping gratuito, sorteio de uma moto, refeições, e não faltará Rock & Roll.