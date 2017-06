30-06-2017 18:33

Rali da Guarda no fim-de-semana

Representantes das marcas automóveis, pilotos e ex-pilotos, jornalistas e outros convidados participam este fim-de-semana, na Guarda, no Rali Bridgestone First Stop, uma atividade turístico-desportiva que remonta a 1988.

É aguardada a participação de cerca de uma centena de pessoas, que vão visitar os Montes do Jarmelo, Casal de Cinza e participar nas comemorações do quarto aniversário da cápsula do tempo “Guarda 2050”, nomeadamente na conferência “Como serão os vinhos em 2050?”, por António Mendes Nunes, jornalista e crítico de vinhos.

Os participantes vão ainda prestar “provas” de maneabilidade no domingo (10h30 às 12 horas), junto ao mercado municipal da Guarda. O rali com um almoço e a entrega de prémios e Troféus Spal. Entretanto, para aguçar o “apetite” dos guardenses, o Ford Sierra Cosworth, com o qual a dupla Rui Madeira e o guardense Nuno Rodrigues da Silva conquistou o título de campeões mundiais, está em exposição até hoje no centro comercial La Vie. O histórico carro regressará depois à estrada no rali guardense.