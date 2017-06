30-06-2017 17:55

Almeida comemora feriado municipal

Almeida comemora no fim-de-semana o feriado municipal com diversas atividades. Do programa evocativo constam exposições, uma feira do livro, mostras gastronómicas, concertos, DJ’s e um concurso hípico (hoje).

No sábado (22h30) o destaque vai para o concerto da fadista Cuca Roseta e no domingo, dia do feriado municipal, a autarquia vai atribuir o nome de António de Sousa Júnior, ex-presidente da Câmara já falecido, à Praça da República.