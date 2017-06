30-06-2017 16:51

Torneio de andebol Linda Saraiva decorre em Pinhel até domingo

Começa hoje, em Pinhel, mais um torneio de andebol Linda Saraiva, organizado em parceria pelo município local e pela Associação de Andebol da Guarda.

Participam as equipas da Escola de Andebol Falcão-Pinhel, Benfica, São Bernardo (Aveiro), Almada Atlético Clube, Penedono e Académico de Viseu. Os jogos têm lugar no Pavilhão Multiusos até domingo e a entrada é livre.

O primeiro encontro está agendado para esta noite, às 20h30, e vai opor a Escola de Andebol Falcão a Penedono, seguido do São Bernardo-Académico de Viseu. No sábado jogam Penedono-Benfica (10 horas), São Bernardo-Almada (14 horas), Escola de Andebol Falcão-Benfica (16 horas) e Almada-Académico de Viseu (18 horas).

O torneio termina domingo com os jogos decisivos para a classificação, com a final a decorrer às 16 horas. Há oito anos consecutivos que esta atividade é organizada em homenagem à jovem andebolista pinhelense Linda Saraiva (1996-2008).