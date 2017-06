30-06-2017 15:08

PJ investiga incêndio em parque de estacionamento na Guarda

Um veículo ligeiro incendiou-se, esta manhã, num parque de estacionamento da Guarda. Segundo fonte dos bombeiros, o alerta foi dado pelas 08h45, dando conta de uma viatura ligeira que estaria em chamas na Rua Cidade Wattrelos. O proprietário não estaria ocorrente da situação, tendo aparecido no local já depois de os bombeiros se terem deslocado até lá. A PSP também esteve no local. Do incidente resultaram apenas danos materiais, tendo a parte dianteira da viatura ficado destruída. Na origem do incêndio estão ainda «causas desconhecidas». O caso está agora nas mãos da PJ.