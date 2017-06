30-06-2017 13:57

Câmara da Guarda vai gerir pavilhão desportivo do INATEL

A Câmara Municipal da Guarda vai gerir o pavilhão desportivo do INATEL, durante 12 anos, de acordo com um protocolo celebrado entre a autarquia e a Fundação INATEL. Segundo o documento, a Fundação INATEL cede ao município a gestão do pavilhão, a título gratuito, «tendo em vista o máximo aproveitamento possível destas instalações pelas várias coletividades e organismos que delas pretendam beneficiar» e com a possibilidade de cedência a associações do concelho. O protocolo será válido por um período de doze anos, sendo renovável automaticamente por períodos de um ano, sempre que qualquer das partes o não denunciar com a antecedência mínima de seis meses relativamente ao seu termo inicial ou ao termo de qualquer das suas renovações, é indicado.