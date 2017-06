30-06-2017 13:00

XI Concentração Motard este fim-de-semana

O Moto Clube da Guarda (MCG) organiza este fim-de-semana a XI Concentração Motard MCG, que vai decorrer nas imediações da sede do clube, no Bairo do Torrão. Do programa fazem parte o habitual Freestyle, uma feira motard, desfile pelas ruas da cidade e outras atividades. O evento contará com a presença dos grupos musicais Mão Morta, IRIS, Vítor Bacalhau e 4L.