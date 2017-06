30-06-2017 12:11

Ranking de Xangai destaca áreas da eletrotécnica, eletromecânica e eletrónica da UBI

A Universidade da Beira Interior (UBI) surge no mais recente Academic Ranking of World Universities, sendo referida por três áreas da engenharia: eletrotécnica, eletromecânica e eletrónica. Os autores do Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 classificaram a UBI como umas das academias no patamar entre o lugar 301 e 400, num campo em que destacam a Faculdade de Engenharia e o Departamento de Engenharia Eletromecânica. Esta é a segunda inclusão da UBI, em menos de um ano, no também conhecido por Ranking de Xangai. No final de 2016, o Departamento de Ciências do Desporto, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, foi colocado entre os 100 melhores do mundo, nessa área. O ranking de Xangai analisa as instituições com base em indicadores centrados na produção científica, investigação, artigos em revistas de grande impacto, citações, colaboração internacional e prémios académicos.