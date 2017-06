30-06-2017 10:16

BMEL evoca vida e obra de Alexandre O''Neill

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, anunciou hoje que nos meses de julho e de agosto vai destacar a vida e a obra do poeta Alexandre O'Neill. O ciclo dedicado a Alexandre O'Neill (1924-1986) inclui duas exposições, uma mostra bibliográfica, uma conferência e a exibição de um documentário. As atividades dedicadas a O'Neill começam a 6 de julho com a abertura ao público de exposições dedicadas ao escritor, que ficarão patentes ao público até 31 de agosto. No dia 14 de julho, pelas 18 horas, será realizada a conferência "A tristeza contentinha de Alexandre O'Neill", por Maria Antónia Oliveira. A conferencista falará «do autor e da sua obra e das diferentes formas de descobrir um escritor, como é o caso mais direto da leitura da obra e outras aproximações, como por exemplo a edição dos seus escritos, contar a sua história de vida ou ‘divagar' sobre o que este escreveu», adianta a biblioteca. Faz ainda parte da programação da BMEL, dedicada a Alexandre O'Neill, a exibição do documentário "Tomai lá do O'Neill", de Fernando Lopes, pelas 18 horas do dia 31 de julho. Nascido em dezembro de 1924 em Lisboa, Alexandre O'Neill foi escriturário até 1952, começou a escrever prosa e poesia para vários jornais em 1957 e iniciou-se como redator de publicidade em 1959. Alexandre O'Neill, um dos fundadores do Movimento Surrealista de Lisboa, «é considerado um importante poeta desta corrente em Portugal», segundo a BMEL. Do vasto currículo do poeta constam diversas colaborações para jornais, revistas e televisão, entre outras.