29-06-2017 18:55

Problemática dos refugiados é tema do "Museu à Noite" em Pinhel

O ciclo "Museu à Noite" prossegue hoje em Pinhel e desta vez o tema é a problemática dos refugiados.

O Dia Mundial do Refugiado assinalou-se no a 20 de junho e a organização do "Museu à Noite" associa-se a esta homenagem com esta tertúlia. Participam Isabel Rabaça e Celeste Domingos, do CLAIM Guarda (Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes da Cáritas Diocesana da Guarda) e também quatro refugiados que foram acolhidas por este serviço.

A sessão decorre na Casa da Cultura a partir das 21h30 e a entrada é livre.