29-06-2017 17:45

Jogos Special Olympics já começaram na Covilhã

Cerca de 300 atletas e técnicos de 19 instituições vão participar nos 3ºs Jogos de Portugal do Special Olympics, que começaram hoje na Covilhã e terminam sábado, nas modalidades de atletismo, futsal, judo, natação e ténis de mesa.

A competição é organizada pelo Special Olympics Portugal e APPACDM da Covilhã, em parceria com a Câmara da Covilhã e Universidade da Beira Interior e o apoio do Instituto Nacional de Reabilitação, Modatex e Eurobeiras.

Os Jogos decorrem nos pavilhões da UBI, complexo desportivo e piscinas municipais e terão a sua cerimónia de encerramento no auditório da Faculdade de Ciências da Saúde no sábado, às 12h30.

Os Jogos irão ainda permitir observar e selecionar os atletas que representarão Portugal nas competições internacionais: Jogos Europeus e Jogos Mundiais e, eventualmente, em eventos internacionais de modalidade.