29-06-2017 17:21

Simpósio no Sabugal sobre envelhecimento ativo e saudável

O auditório municipal do Sabugal acolhe, amanhã, o I Simpósio “Sabugal + Social” sobre a temática envelhecimento ativo e saudável.

A organização é da Unidade de Missão “Sabugal + Social” e durante os trabalhos pretende-se abordar temáticas «que visem a promoção do envelhecimento ativo e saudável, numa estratégia de capacitação das instituições, dos técnicos e da população em geral». No simpósio serão analisados os temas “Economia Social e Envelhecimento Ativo”, “Recursos de um Território e Envelhecimento Ativo” e “Intervenção Local e Envelhecimento Ativo”.