29-06-2017 14:32

Carlos Martins é candidato à União de Freguesias Covilhã e Canhoso

«Eu sou candidato à União de Freguesias da Covilhã e Canhoso», confirmou o vereador socialista Carlos Martins no final da última reunião pública da Câmara da Covilhã.

O eleito adiantou que a lista está «praticamente pronta e uma das pessoas que me transmitiu apoio foi o meu camarada e presidente da Câmara, Vítor Pereira». Quanto à polémica com o atual presidente da Junta Paulo Ranito, que negou fazer parte da lista liderada por Carlos Martins, a quem acusou de nunca lhe ter interessado a presidência da União de Freguesias, o candidato socialista preferiu não comentar, dizendo apenas que «há pessoas que gostavam que houvesse aqui uma novela, nomeadamente da oposição, mas a mim ninguém me vai ouvir dizer que fulano A é mentiroso ou que fulano B é incompetente. Em relação a mim, não sou mentiroso nem sou incompetente», declarou. Quanto à ausência de uma confirmação oficial por parte da concelhia, o também presidente da comissão política local do PS preferiu desvalorizar o assunto, afirmando que aquilo que o «preocupa é o dia-a-dia das populações».