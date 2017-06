29-06-2017 10:02

Decorrem hoje as audições públicas dos candidatos a Reitor da UBI

Decorrem hoje as audições públicas dos candidatos a Reitor da UBI. O docente Tiago Sequeira apresentará a sua proposta às 10 horas e António Fidalgo às 14h30. As apresentações, que têm lugar no Anfiteatro das Sessões Solenes da Universidade da Beira Interior (UBI), estão a ser transmitidas online.