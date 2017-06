28-06-2017 18:32

Gouveia recebe conferência sobre "Ambiente e Biodiversidade em Espaços de Montanha"

A Casa da Torre, em Gouveia, acolhe, hoje (21 horas), a quinta "Conferência da Estrela", com o tema "Ambiente e Biodiversidade em Espaços de Montanha".

A sessão é promovida pela Associação Geopark Estrela (AGE), entidade responsável pela candidatura da Serra da Estrela a Geopark Mundial da UNESCO.

A associação está a percorrer os nove municípios que abrange, com nove temas diferentes que constituem as "Conferências da Estrela".