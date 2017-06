28-06-2017 18:06

Indivíduo detido por crimes de furto em Seia fica em prisão preventiva

O Comando Territorial da Guarda, através do Destacamento Territorial de Gouveia, deteve um homem de 36 anos por vários crimes de furto no concelho de Seia. O suspeito tem já antecedentes criminais e encontra-se referenciado como autor de diversos crimes de furto em residência e em veículo naquele concelho. As investigações, conduzidas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia, permitiram fundamentar a emissão do mandado de detenção para alterar as medidas de coação a que se encontrava sujeito, tendo o Tribunal de Seia decretado ontem a medida de coação de prisão preventiva.