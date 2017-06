28-06-2017 14:46

Verão com programação especial no centro comercial La Vie

Até 31 de agosto há, todos os dias, «animação para todos» no centro comercial La Vie Guarda.

Com o objetivo de reforçar os laços com os guardenses, a superfície comercial quer «abrir o La Vie à cidade» e como tal há exposições de parapente – e oferta de batismo de voo, de viaturas de competição, jogos, insufláveis e ateliers para crianças com a presença de marcas de brinquedos. Será ainda comemorado o Dia dos Avós e a praia fluvial de Valhelhas também vai marcar presença no La Vie. Ao longo do verão haverá “Noites Musicais”, na Praça da Restauração, e cinema grátis ao domingo de manhã, para crianças dos 3 aos 12 anos, mediante inscrição prévia.