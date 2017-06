28-06-2017 10:20

Figueira recebeu menção honrosa no âmbito do concurso "melhores municípios para viver 2017"

O município de Figueira de Castelo Rodrigo recebeu, por parte do INTEC - Instituto de Tecnologia Comportamental, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, a Menção Honrosa da Candidatura ao Concurso Melhores Municípios para Viver – M2V em 2017, subordinado à temática ‘Projetos para serem Vividos’, ao qual foi candidatado o Cartão de Saúde Municipal Figueira Saudável.