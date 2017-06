27-06-2017 18:56

Neurocientista Rui Costa distinguido na Holanda

O neurocientista Rui Costa, natural da Guarda, recebe hoje, em Amesterdão, a Medalha Ariëns Kappers, atribuída pela Academia Real de Artes e Ciência da Holanda.

O galardão é atribuído pelo seu contributo para o estudo do movimento e da aprendizagem de novas e complexas ações. Rui Costa, investigador-principal do Centro Champalimaud, em Lisboa, e professor de Neurociências da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, receberá o galardão no Instituto de Neurociências da Holanda, indicou a Fundação Champalimaud em comunicado.