27-06-2017 18:16

Marcha da Póvoa do Mileu venceu Santos do Bairro

A marcha da Póvoa do Mileu foi a grande vencedora desta edição dos Santos do Bairro, tendo arrecadado um prémio monetário no valor de 1000 euros. Em segundo lugar ficou o Bairro da Luz, que conseguiu 500 euros, e em terceiro S. Vicente, que recebeu 300 euros. Foi ainda atribuído um prémio de participação, no valor de 200 euros, aos bairros de Alfarazes e Pinheiro. Ainda no âmbito da iniciativa Santos do Bairro, o Bonfim foi o bairro vencedor da “Boneca de Cristal 2017”, com a boneca Dona Dulce de Aragão. O trabalho valeu aos participantes um prémio no valor de 1200 euros.