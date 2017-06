27-06-2017 13:16

Assinatura do auto de consignação da empreitada de requalificação da EB1 de Pinhel

O município de Pinhel procede hoje, pelas 15 horas, à assinatura do Auto de Consignação da empreitada de requalificação da Escola Básica do 1º Ciclo de Pinhel. O ato terá lugar na EB1 de Pinhel e contará com a presença do presidente da Câmara, o diretor do Agrupamento de Escolas de Pinhel e o representante da empresa responsável pela execução da obra. A empreitada vai ter um prazo de execução de quatro meses, a partir desta data, representando um investimento na ordem dos 285 mil euros, comparticipados em 85 por cento pelo Programa Operacional do Centro 2020.