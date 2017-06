26-06-2017 12:52

ARTIS até 3 de julho em Seia

Continua na Casa Municipal da Cultura de Seia a 15ª edição do ARTIS - Festival de Artes de Seia, que conta com a participação de 123 artistas plásticos nacionais e brasileiros.

Iniciada a 6 de maio, a mostra tem a decorrer exposições, sessões de poesia e a apresentação do exercício final de um curso de teatro, bem como outras atividades paralelas. O ARTIS é uma iniciativa conjunta do município e da Associação de Arte e Imagem de Seia.