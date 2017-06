25-06-2017 16:07

Rui Ventura apresenta candidatura à Câmara de Pinhel

Com o lema “Pinhel não pode parar”, Rui Ventura apresenta hoje a sua candidatura à Câmara de Pinhe, no Cineteatro São Luís. O candidato social-democrata quer assim renovar o cargo que ocupa desde 2013 e deverá contar com a presença do líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, para apadrinhar a sua apresentação.