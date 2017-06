24-06-2017 19:55

IPG integra fundadores do PIN

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG), com mais onze politécnicos portugueses, é um dos dinamizadores do Polientreprenuership Innovation Network (PIN).

Apresentado na semana passada em Campo Maior, o projeto destina-se a promover o aumento das competências empreendedoras e a criação de emprego e baseia-se numa plataforma digital para oferecer aos participantes ferramentas para a implementação de negócios. O objetivo é fomentar a criação de 45 empresas nos domínios do conhecimento, tecnologia e industrias criativas e 120 projetos de vocação empresarial e envolve um investimento superior a 1,1 milhões de euros, financiado em parte pelos programas Compete 2020 e Portugal 2020. A iniciativa vai envolver mais de 1.500 estudantes ao longo de um ano. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, presente na sessão de lançamento, o PIN ajuda os empreendedores «a atingirem mercados que vão muito para além dos mercados regionais ou nacionais». Para Manuel Heitor, este projeto é «estruturante ao nível do impacto que tem de ter na formação, ao nível do impacto que tem de ter na atração de novos públicos para o ensino politécnico e, certamente, ao nível que deve ter para induzir novas agendas de investigação».

O PIN surge na sequência do Poliempreende, um programa de apoio ao empreendedorismo que vai na 14ª edição e engloba um total de 21 parceiros, entre Politécnicos, escolas superiores não integradas e escolas politécnicas das universidades, e mais de 100 mil estudantes.