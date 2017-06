24-06-2017 15:26

A Banda da Covilhã participa nas festas de Lisboa

A Banda da Covilhã, a convite do município de Lisboa, desloca-se à capital hoje para um concerto que se realiza no Jardim de S. Bento, pelas 18h30.

A Banda da Covilhã apresenta-se em palco com 45 músicos sob a direção musical do maestro Paulo Mota e tendo ainda como solista em clarinete Miguel Ramos. Quanto ao repertório, sendo um concerto ao ar livre, leva uma obra emblemática das Beiras intitulada “Cantares da Beira” com arranjo de Margarida Louro, onde o adufe é parte integrante da percussão. Associada a esta iniciativa, cinco músicos da Banda da Covilhã foram selecionados para participar de 19 a 24 de junho num estágio nacional de orquestra de Sopros com o maestro Délio Gonçalves, no campo de férias do Inatel em Oeiras. Apresentam-se em palco pelas 21h30 de sábado nos Restauradores e, no final, todas as bandas participantes (seis de todo o país) interpretarão uma marcha em conjunto.