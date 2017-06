23-06-2017 18:05

Recriação das Bodas Reais no fim-de-semana

Regressa durante este fim-de-semana a Trancoso a Festa da História – A Recriação das Bodas Reais de D. Dinis e de Isabel de Aragão, que ocorreram em 26 de junho de 1282, Ao longo de dois dias haverá tendas de artesanato, tabernas, tendas militares e de ofícios medievais, animação, arruadas, músicos e malabaristas, manipuladores de fogo, bobos, saltimbancos e desfiles, entre outras atividades. No sábado o recinto estará aberto entre as 11 horas e a meia-noite, e do programa fará parte a recriação da chegada do rei D. Dinis a Trancoso (15 horas). Já no domingo a Festa da História pode ser visitada entre as 11 e as 20 horas, com a recriação das bodas reais às 16 horas.