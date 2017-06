23-06-2017 15:34

GNR da Guarda apreendeu 471 peças de vestuário contrafeito

O Comando Territorial da Guarda, através do Destacamento de Intervenção, apreendeu, no dia 21 de junho, 471 peças de vestuário diverso com referência a diversas marcas comerciais, com um valor total presumível de 11.365,00. A apreensão deu-se no decorrer de uma ação de fiscalização na EN 18 – Santa Cruz – Guarda, com o intuito de detetar mercadoria contrafeita.