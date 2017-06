23-06-2017 14:23

Docente da UBI eleito presidente de organismo internacional nas áreas da Educação Física e Desporto

Pedro Guedes de Carvalho, docente do Departamento de Gestão e Economia da Universidade da Beira Interior, foi eleito presidente da International Society for Comparative Physical Education and Sports (ISCPES), quadriénio 2017-2021. O ato eleitoral decorreu ontem inserido na XX Biennial ISCPES Conference que termina hoje, em Borovets, Bulgária.

O novo presidente da ISCPES terá como vice-presidente a docente e investigadora Rosa D’Amico, da Universidad Pedagogica Experimental Libertador da Venezuela e como principais metas do seu mandato a redefinição do plano estratégico do organismo, a organização de conferências regionais e a preparação da XXI Biennial ISCPES Conference em 2019. A International Society for Comparative Physical Education and Sports congrega representantes dos cinco continentes e tem como principal objetivo o debate, estudo e publicação de comparações internacionais com base na Educação Física e Desporto. Tem como princípios, entre outros, a igualdade de género e a eleição de delegados dos cinco continentes. A ISCPES gere a International Sport Studies, revista indexada na SCOPUS.