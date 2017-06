23-06-2017 13:15

Pedro Dias interrogado na Guarda

Pedro Dias vai ser interrogado hoje no Tribunal da Guarda por videoconferência. O suspeito dos crimes de Aguiar da Beira será questionado pelo juiz de instrução sobre a morte de Liliane Pinto, a vítima que morreu no dia 12 de abril. Tal como o marido, foi baleada em outubro do ano passado, na estrada nacional que liga Aguiar da Beira a Viseu, quando seguia para uma consulta de fertilidade em Coimbra. O interrogatório será a última diligência antes de ser deduzida acusação, sendo que este crime deverá ser julgado na mesma altura dos restantes. Depois do debate instrutório marcado para 11 de julho, Pedro Dias vai responder por cinco homicídios, dois deles na forma tentada.