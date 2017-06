22-06-2017 18:30

Volta a Portugal do futuro passa no Sabugal

A 25.ª Volta a Portugal do Futuro, competição exclusiva para corredores do escalão Sub-23, vai para a estrada entre os dias 29 de junho e 2 julho.

O Sabugal (Avenida 25 de Abril) recebe a chegada da terceira etapa, que acontece no dia 1 de julho, pelas 15h40, com passagem pelas Quintas do Espinhal (15h07), Sortelha (15h21) e Aldeia de Santo António (15h30). Arrancando ainda da cidade raiana (Largo da Fonte) a derradeira etapa da volta, no dia 2 de julho, às 11h35, tendo o pelotão passagem obrigatória por Santo Estêvão (11h51) e Terreiro das Bruxas (11h56). As 12 equipas em prova vão ter pela frente quatro etapas que totalizam 595,8 quilómetros. Com início marcado para Oliveira de Azeméis, o pelotão vai seguir a rota do maciço central. Oliveira do Hospital, Arganil, São Pedro do Sul, Tondela e Sabugal são os marcos significativos desta Volta a Portugal do Futuro que termina, no dia 2 de julho, na estreante vila de Alcains, concelho de Castelo Branco. O trânsito estará condicionado na passagem das referidas etapas pelo concelho sabugalense.