22-06-2017 16:56

Companhia Nacional de Bailado hoje no TMG

No âmbito das comemorações do 40º aniversário da Companhia Nacional de Bailado, o Grande Auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) acolhe hoje, pelas 21h30, um programa constituído por quatro peças em reposição.



“Treze gestos de um corpo”, da autoria de Olga Roriz; “Será que é uma estrela?”, de Vasco Wellenkamp; “Herman shcmermam”, do norte-americano William Forsythe; e “Minus 16”, do israelita Ohad Naharin, são as coreografias agendadas para a noite de hoje. A primeira é um clássico e uma das coreografias mais emblemáticas de Olga Roriz, onde um elenco masculino alterna com um feminino numa sucessão de solos e num crescendo de intensidade dramática. “Será que é uma estrela?” é uma peça recentemente coreografada por Vasco Wellenkamp, numa sentida homenagem à bailarina Graça Barroso. “Herman Schmerman”, dueto de Forysthe, cujo título não pretende ter qualquer significado, mostra-nos o encontro de um casal que, através de uma execução técnica quase impossível não deixa de nos sugerir uma narrativa de humor muito subtil. Finalmente, “Minus 16” mostra a habilidade de Ohad Naharin em fazer o público dançar. A entrada tem um custo de 7,50 euros.