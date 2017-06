22-06-2017 16:02

Cova da Beira 2020 abre concurso para cadeias curtas e mercados locais

O instrumento de apoio ao desenvolvimento local Cova da Beira 2020, gerido pela RU.DE – Associação de Desenvolvimento Rural, abriu o período para apresentação de candidaturas para a criação de cadeias curtas de distribuição e de comercialização de produtos agrícolas, e a criação ou modernização de infraestruturas existentes de mercados locais.

Promover o contacto direto entre produtor e consumidor, preservar os produtos e especialidades locais, diminuir o desperdício alimentar e melhorar a dieta alimentar são alguns dos objetivos desta medida de apoio. Podem beneficiar dos apoios previstos projetos de investimento com um curso total elegível, apurado em sede de análise, igual ou superior a 5 mil euros e inferior ou igual a 200 mil euros promovidos por GAL, associações de desenvolvimento local e de produtores, parcerias que integrem no mínimo três produtores agrícolas e autarquias. O apoio previsto assume a forma de incentivo não reembolsável até 50 por cento das despesas elegíveis. As candidaturas decorrem até 21 de agosto e as informações relativas aos apoios para o território da Cova da Beira estão disponíveis em www.covadabeira2020.eu.