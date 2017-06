22-06-2017 14:07

PSP da Guarda deteve dois homens por incêndio florestal por negligência

O Comando Distrital da PSP da Guarda anunciou hoje a detenção de dois homens, um com 32 anos e outro com 61, suspeitos de terem provocado dois incêndios, negligentemente, quando utilizavam alfaias agrícolas acopladas aos seus tratores. A PSP refere em comunicado que os homens foram detidos no período compreendido entre as 15h10 e as 17h40 de ontem, na sequência de duas ocorrências de incêndio florestal registadas na zona da Sequeira, na cidade da Guarda. Os suspeitos foram notificados para comparecerem hoje no tribunal da Guarda para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.