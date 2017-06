21-06-2017 16:42

Penamacor e Sabugal avançam com candidatura para criar as “portas de entrada” da Malcata

As Câmaras de Penamacor e do Sabugal submeteram uma candidatura de cerca de 400 mil euros a fundos europeus para a criação de dois centros interpretativos que se afirmem como as "portas de entrada" da Malcata, foi hoje anunciado. «É uma candidatura conjunta, que já submetemos e que tem o montante de sensivelmente 400 mil euros, sendo que o objetivo é o de duas 'portas de entrada' para a Reserva Natural da Serra Malcata (RNSM)», disse o autarca de Penamacor, António Luís Beites, no final da reunião de executivo, durante a qual anunciou o novo projeto. António Luís Beites frisou que a candidatura ao Portugal 2020 prevê a criação de dois centros interpretativos, um no Sabugal e outro em Penamacor, que através dos respetivos conteúdos virtuais devem ajudar a conhecer o território e paisagem, num convite para que o turista parta à descoberta da Reserva Natural. «Queremos que estes espaços sejam, para o visitante que aqui chega, um cartão-de-visita e de promoção do nosso património natural e de todo o potencial endógeno que temos associado à RNSM», acrescentou.