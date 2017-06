21-06-2017 15:24

Incêndio rural na Sequeira

Deflagrou esta tarde, por volta das 15h09, um incêndio rural na Sequeira (Guarda). De acordo com informação divulgada no site oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 15h39, estavam no local 36 operacionais, auxiliados por nove veículos e um meio aéreo.